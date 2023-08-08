Решается вопрос об экстрадиции мужчины Фото из архива КП

Жителя Турции, объявленного в международный розыск, задержали на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

61-летнего гражданина Турции обвиняют в мошенничестве. После предъявленного обвинения мужчину объявили в международный розыск. Позже его удалось задержать в Сочи. Гражданина Турции остановили на улице Гайдара в поселке Дагомыс Лазаревского района.

«В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, решается вопрос о его экстрадиции», – уточнили в пресс-службе МВД по краю.