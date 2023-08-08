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НовостиОбщество8 августа 2023 9:16

Жителя Турции, объявленного в международный розыск, задержали на Кубани

На Кубани задержали жителя Турции, которого обвиняют в мошенничестве
Светлана ОВДЕЙ
Решается вопрос об экстрадиции мужчины Фото из архива КП

Решается вопрос об экстрадиции мужчины Фото из архива КП

Жителя Турции, объявленного в международный розыск, задержали на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

61-летнего гражданина Турции обвиняют в мошенничестве. После предъявленного обвинения мужчину объявили в международный розыск. Позже его удалось задержать в Сочи. Гражданина Турции остановили на улице Гайдара в поселке Дагомыс Лазаревского района.

«В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, решается вопрос о его экстрадиции», – уточнили в пресс-службе МВД по краю.