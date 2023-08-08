В Краснодаре почтили память митрополита Исидора. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Свято-Екатерининском соборе Краснодара почтили память митрополита Исидора. Со дня его смерти прошло три года.

«Мы помолимся и почтим память покойного владыки Исидора. Он был духовным наставником для множества православных верующих Краснодарского края. За свою деятельность во благо Святой Христовой Церкви митрополит был награжден множеством церковных и светских наград», - сообщил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

Уточняется, что владыка Исидор внес неоценимый вклад в развитие казачества на Кубани. В крае даже начали строить и восстанавливать храмы при участии казачества.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор был главой кубанской митрополии многие годы. Его назначили епископом Краснодарским и Кубанским в 1987 году. В сан митрополита его возвели в феврале 2001 года. Также с 2008 года он являлся председателем Высшего общецерковного суда Русской Православной церкви. А в 2013 году решением Священного Синода был назначен главой кубанской митрополии.

Умер владыка Исидор 8 августа 2020 года.