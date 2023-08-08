На улицы Геленджика выйдут новые автобусы с кондиционерами

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Мэр Геленджика Алексей Богодистов вручил ключи водителям новой техники, которая будет работать в городе-курорте. Парк пополнился автобусами, мусоровозом и электроциклами.

В частности, на маршруты выйдут пять новых автобусов, оснащенных кондиционерами. Их вместимость составляет 50 человек. Кроме того, они могут перевозить маломобильных граждан.

- После приемки дооснастим их системой ГЛОНАСС и камерами видеонаблюдения. Четыре новых автобуса в ближайшее время выйдут на маршруты № 3 и 5. Еще один автобус ожидаем со дня на день, - добавил Алексей Богодистов.

Мэр также добавил, что мусоровоз, бортовая "Газель" и пять электротрициклов пополнят парк коммунальных предприятий. Предполагается, что грузовая машина и электротрициклы будут обслуживать городские округа, два из которых останутся в Геленджике. Они с легкостью смогут вывезти мусор с оживленных улиц или труднодоступных мест, а также привезти необходимый инвентарь.

В ближайшее время, уточнил глава города-курорта, планируется покупка еще двух самосвалов. Всего на приобретение спецтехники из бюджета Геленджика направили около 60 млн рублей.

- Ставлю задачу перед коммунальным блоком - порядок и чистота должны быть от центральных улиц курорта и до переулков в округах. Водителей же призываю беречь технику, как собственную, чтобы она как можно дольше прослужила на благо жителей и гостей курорта, - подчеркнул Алексей Богодистов.

Он добавил, что на коммунальные службы города ложится большая нагрузка, поэтому расширение автопарка – необходимая работа, которую нужно продолжать выполнять.

- Дал поручение заместителю, курирующему отрасль ЖКХ, проанализировать состояние техники и внести предложения по закупке новой, - конкретизировал глава Геленджика.