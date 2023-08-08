Геленджик принял миллион гостей в июле Фото: пресс-служба администрации города-курорта

Геленджик принял миллион гостей в июле. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Всего с начала месяца на курорте побывали 1 млн 56 тысяч человек.

Отмечается, что рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 12%. В июле 2023 года Геленджик посетили на 111 тысяч человек больше.

В настоящее время средства размещения на курорте заполнены почти на 93%. Рост загрузки фиксируют в пансионатах и домах отдыха - с 86% до 96%, в гостиницах, отелях более 15 номеров – с 83% до 94%, на базах отдыха – с 78% до 85%, санаториях – с 98% до 99,8%.

«Единовременно на курорте находится более 97 тысяч туристов. Заполняемость крупных санаторно-курортных предприятий превышает 100% – с учетом дополнительных мест», – отметили в пресс-службе мэрии Геленджика.

Всего с начала 2023 года на курорте побывали 2 млн 214 тысяч человек. В августе средства размещения забронированы на 86,8%, в сентябре – на 72,7%, а в октябре – на 54,8%.