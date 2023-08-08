В СК показали место двойного убийства под Туапсе. Фото: СК РФ

Видео с места убийства ветеранов СВО под Туапсе показал Следком. Страшный инцидент произошел ночью 5 августа в поселке Дедеркой. На берегу реки нашли 37-летнего и 41-летнего мужчин с признаками насильственной смерти. Также в больницу района с травмами был доставлен 20-летний молодой человек. Он был вместе с потерпевшими.

«В ходе следствия была установлена причастность к преступлению местных жителей 19 и 36 лет. Мужчин задержали и предъявили обвинения», - сообщили в следственном комитете России по Краснодарскому краю.

На данный момент по уголовному делу продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Также ищут причастных к преступлению лиц. Ход расследования находится на контроле в краевом следственном управлении.