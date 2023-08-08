В Темрюке компьютерному хакеру дали пять лет тюрьмы за кражу данных

Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

В Темрюке осудили компьютерного хакера. Мужчине назначили пять лет лишения свободы, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, подсудимый Андрей Коваленко подыскал в интернете сообщников – «трафферов». Мужчина переслал им вредоносные файлы. Сообщники, в свою очередь, должны были под видом рассылок электронной почты отправить их на компьютеры жителей Западной Европы, Северной и Южной Америки. За тысячу зараженных компьютеров каждый «траффер» зарабатывал 250 долларов.

«Таким образом Коваленко получал доступ к информации пользователей, которую он хранил на жестком диске компьютера с целью последующего осуществления покупок товаров в интернет-магазинах за счет денежных средств держателей банковских карт, чьи данные были им украдены», – сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Кроме того, Коваленко судили за финансирование НО «ФБК». Деятельность организации на территории РФ признана экстремистской. Подсудимого вычислили и задержали сотрудники краевого управления ФСБ.

Суд рассмотрел материалы дела и озвучил приговор. Коваленко назначили пять лет тюрьмы и 200 тысяч рублей штрафа. Кроме того, ему запрещено два года заниматься администрированием сайтов, электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.