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НовостиПроисшествия8 августа 2023 11:28

На Кубани женщина за рулем Toyota погибла в ДТП с КамАЗом

На Кубани устанавливают обстоятельства аварии с КамАЗом, в которой погибла женщина
Светлана ОВДЕЙ
Женщина скончалась на месте аварии Фото: пресс-служба ОМВД по Кореновскому району

Женщина скончалась на месте аварии Фото: пресс-служба ОМВД по Кореновскому району

На Кубани женщина за рулем Toyota погибла в ДТП с КамАЗом. Смертельная авария произошла днем 8 августа на трассе Кореновск - Тимашевск в Кореновском районе.

Предварительно, автомобиль Toyota проезжал впереди КамАЗа. В этот момент водитель большегруза не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с легковушкой.

«В результате ДТП водитель автомобиля Toyota скончалась на месте», – сообщили в пресс-службе ОМВД по Кореновскому району.

В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Брюховецком районе грузовик врезался в микроавтобус с детской футбольной командой. В ДТП погиб 15-летний спортсмен.