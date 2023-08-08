AVA Group завершил ремонтные работы в квартирах для учителей в Сочи

Фото: пресс-служба AVA Group

Программа инвестиционного холдинга по релокации педагогов реализуется в ЖК «Кислород». В AVA Group поделились планами компании о собственной программе улучшения качества образования в Сочи.

Из-за роста стоимости арендного жилья Сочи столкнулся с дефицитом квалифицированных педагогических кадров. Городскими властями была разработана муниципальная программа, по которой учителям предоставляется ежемесячная компенсация за аренду жилья в размере 15 тысяч рублей, также действует программа «Земский учитель». При этом, средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры составляет от 45 тыс. рублей ежемесячно.

В масштабах страны количество вакансий в общеобразовательной сфере превышает число занятых в ней работников на 3,1%, по федеральным округам этот показатель варьируется от 4,8% до 1,2%. Самые востребованные специалисты – учителя-предметники по математическим и естественно-научным дисциплинам, а также преподаватели иностранных языков.

Со своей стороны холдинг AVA Group, как социально-ориентированный бизнес, при участии директора школы разработал собственную программу релокации для учителей в Сочи. Это позволит привлечь якорных педагогов из других регионов РФ. Пять квартир в ЖК «Кислород», предназначенные для педагогов, готовы для заселения и укомплектованы всем необходимым. Ремонтные работы «под ключ» завершены: установлена бытовая техника, оборудованы кухня и ванная комната, есть мебель и предметы быта – от светильников до посуды. Стоимость аренды будет в размере оплаты коммунальных платежей. Проживать в квартире педагог сможет все время, пока является сотрудником школы. Будущий дом талантливых педагогов находится в шаговой доступности от образовательного учреждения, что будет еще одним аргументом в пользу переезда высокопрофессиональных кадров.

«Для нас важно создать в Сочи для учителей особые комфортные условия проживания и работы. Воспитание и обучение детей – вклад в будущее, поэтому престиж профессии педагога необходимо поддерживать. Мы много вкладываем в развитие подрастающего поколения, строя современные объекты образования, проводим конкурсы для талантливых детей, развиваем атмосферу добрососедства. Уверен, что это ответственность градообразующего бизнеса», – отметил президент AVA Group Ваган Арутюнян.

Процесс строительства объекта образования ведется ускоренными темпами, чтобы уже в следующем году дети смогли пойти в школу рядом с домом.

Справка "КП"

Строящаяся школа на 1100 мест станет филиалом сочинской гимназии №8, в ее проектировании принимает участие директор образовательного учреждения - Игорь Никитин. Эта школа по уровню образования занимает 1 место в Краснодарском крае, 5-е в ЮФО и 88-е – в РФ. Общеобразовательная школа в районе ЖК «Кислород» строится по государственной федеральной программе. В школе будут применяться нестандартные архитектурные решения –эксплуатируемая кровля со спортивными площадками и зонами отдыха. Кабинеты профильных предметов – физики, химии, биологии – предполагается сделать помещениями, которые легко трансформируются в лекторий или лабораторию. Дополнительно инфраструктура школы включает в себя актовый и тренажерный залы, спортивную площадку, столовую на 500 человек, места для организации отдыха детей.