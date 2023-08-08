В Новознаменском жилом районе Краснодара построят дорогу к школе и детсаду Фото: пресс-служба городской администрации

В Новознаменском жилом районе Краснодара построят дорогу к школе и детсаду. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Дорогу протяженностью более 800 метров уложат на участке улицы Демидовской от Становой до Андреевской.

Дорога будет вести к новым соцучреждениям – детскому саду на 230 мест и школе на 300 мест на улице Демидовской. В настоящее время специалисты обустраивают инженерные сети, прокладывают тротуар и устанавливают бордюры.

Уточняется, что школу на улице Демидовской достроили. Учреждение примет учеников 1 сентября. В настоящее время в школу завозят последнее оборудование.

Тем временем детский сад готов на 94%. Дошкольное учреждение строят с отставанием от сроков.

«А вот детский сад с отставанием обещают ввести в эксплуатацию позже. Поверим подрядчику, который обещает все сделать до начала осени, но в следующий раз приедем той же компанией, чтобы уже по-другому разговаривать», – сказал мэр Евгений Наумов во время рабочего объезда.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что детский сад в поселке Знаменском Краснодара строят с отставанием от сроков. Глава города поручил ускорить работы.