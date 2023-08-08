Пострадавшего в ДТП на Кубани 15-летнего футболиста переведут в краевую больницу

В ДТП погиб 15-летний футболист, двоих спортсменов доставили в больницу

Пострадавшего в ДТП на Кубани 15-летнего футболиста переведут в детскую краевую клиническую больницу. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

«Один из пациентов лечение получает амбулаторно. Состояние второго - стабильно тяжелое, сейчас его готовят к переводу в детскую краевую клиническую больницу», – сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Напомним, авария произошла днем 7 августа вблизи хутора Красная Поляна в Брюховецком районе. Известно, что 46-летний водитель грузовика Mitsubishi Fuso выехал на встречную полосу в запрещенном месте и допустил боковое столкновение с «Газелью».

В микроавтобусе находилась детская футбольная команда. Юные спортсмены ехали из станицы Каневской на соревнования в Краснодар. Всего в автобусе находились 10 человек.

В результате ДТП 15-летний подросток умер в машине скорой. Еще двоих детей с травмами доставили в больницу.