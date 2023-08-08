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В станице Ленинградской отремонтируют многофункциональный спорткомплекс. В «Лидере» местные жители занимается боксом, волейболом, гандболом и настольным теннисом. Рядом строят центр единоборств. Также здесь находится центральный стадион.

«Центру более 50 лет. Ему необходим капитальный ремонт. Уже Создан проект реконструкции. Он поможет создать в станице спортивный кластер. Даст возможность молодежи и жителям заниматься любимыми видами спорта», - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Кроме того, глава края осмотрел одну из крупнейших компаний страны по производству текстиля и одежды. Такие предприятия будут всячески поддерживаться государством.