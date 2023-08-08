Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+35°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 августа 2023 13:03

На Кубани отменили экстренное предупреждение о сильной жаре

В Краснодарском крае 9 августа прогнозируют до +37 градусов
Светлана ОВДЕЙ
В Краснодаре 9 августа обещают до +35 градусов

В Краснодаре 9 августа обещают до +35 градусов

Фото: Сергей НАДЕЖДИН

На Кубани отменили экстренное предупреждение о сильной жаре. Столбики термометров в крае опустятся до +37 градусов.

«Во второй половине дня и вечером 9 августа температура воздуха ожидается +32…+37° С, в Краснодаре – +33…+35 градусов», – сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сильную жару не обещают и на черноморском побережье. На курортах столбики термометров во второй половине дня и вечером 9 августа достигнут +33…+35 градусов.