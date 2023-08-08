На «Роза Хутор» создана доступная среда для размещения с питомцами

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Горный курорт «Роза Хутор» приступил к созданию дружественной среды для четвероногих друзей. Отели Рэдиссон Роза Хутор 5*, Меркюр 4*, Парк Инн 4*, Азимут Вальсет 4*, Отель 28 2* и Райдерс Лодж 2* предложат гостям, прибывающим на отдых со своими домашними питомцами, специальные наборы от сети зоомагазинов Четыре Лапы. В них содержится все необходимое: миска, мягкий плед, игрушка, лакомства, пеленки, салфетки для лап, коврик для миски и ролик для чистки одежды, а также пакетики для уборки на прогулке.

Специальная программа курорта «Роза Хутор» и крупнейшей в России сети зоомагазинов Четыре Лапы позволит расширить круг отдыхающих в горном кластере Сочи - запрос на путешествия с любимцами только растет. Желающим не расставаться с ними и на время отпуска курорт предоставляет подарочный сертификат на бесплатное проживание питомца в пет-френдли отелях «Роза Хутор» до 30 ноября текущего года. Его можно предъявить при заселении в одной из указанных гостиниц.

- В своей деятельности мы придерживаемся стратегии устойчивого развития, которая подразумевает также обеспечение доступной среды и максимально комфортного отдыха на курорте для всех наших гостей. Тренд на развитие дружественной среды для наших четвероногих друзей относится к глобальным процессам, и мы рады его поддержать в том числе таким образом. Для нас это не просто модное течение, а скорее вариант нормы, когда мы учитываем интересы и тех, кто хотел бы провести отпуск вместе со своими питомцами, - отметил заместитель генерального директора курорта «Роза Хутор» Рушан Сабиров.

В будущем курорт и сеть Четыре Лапы планируют увеличить число отелей, принимающих четвероногих друзей и их хозяев.

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