В Краснодаре проведут ярмарку вакансий для организации школьного питания Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре проведут ярмарку вакансий для организации школьного питания. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На мероприятии представят более 160 рабочих мест – поваров, кухонных и подсобных рабочих, бухгалтеров, начальника отдела, специалиста по закупкам. При необходимости получения профессии или повышения квалификации специалисты кадровых центров расскажут, как бесплатно обучиться по нацпроекту «Демография».

«Посетители ярмарки смогут самостоятельно или с помощью карьерных консультантов кадровых центров подать заявление для регистрации на единой цифровой платформе «Работа России», ознакомиться с программами активной политики занятости», – рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара.

Ярмарку вакансий организуют в двух местах. Она пройдет 10 августа с 10:00 до 14:00 в кадровых центрах «Работа России» по улицам им. Петра Метальникова, 42 и 1-ой Заречной, 17.

В 2023 года Центр занятости населения Краснодара провел 20 ярмарок вакансий. В результате в краевом центре трудоустроили более тысячи человек.