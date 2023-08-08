Коммунальные системы в Сочи работают с пиковыми нагрузками

В постоянной готовности почти 20 ремонтных бригад энергетиков.

В самый разгар курортного сезона все коммунальные системы Сочи работают с пиковыми нагрузками. Плюс к тому на этой неделе потребление воды и электроэнергии выросло еще из-за сильной жары. Сейчас город потребляет рекордные объемы воды: почти на 15% больше, чем летом прошлого года.

"Локально фиксируем перебои. На курорте ежедневно дежурят порядка 30 бригад, они устраняют утечки и незаконные врезки на сетях и регулируют работу системы, также по заявкам организован подвоз воды. Вижу по своим соцсетям, данным МЦУ и ЕДДС, что жалоб от людей стало гораздо больше. Поручил руководству Водоканала усилить обратную связь — ответы на звонки и сообщения в социальных сетях должны поступать максимально быстро", - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Электроэнергии в Сочи сейчас подается в 2,5 раза больше, чем обычно. Для экстренного восстановления подачи в случае нарушения в работе энергооборудования — применяются резервные схемы. В постоянной готовности почти 20 ремонтных бригад энергетиков.

Пиковые нагрузки высокого сезона сохранятся еще примерно неделю. Работу всех служб города координирует летний оперативный штаб.