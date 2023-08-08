1430 вызовов по телефону от мошенника за 3 часа - столько попыток дозвониться одному абоненту предотвратили в билайн

Фото предоставлено пресс-службой билайн

Количество абонентов билайна, попавших под влияние телефонных мошенников с разной степенью принесенного ими материального ущерба, за год снизилось на 26%. Об этом сообщила пресс-служба оператора.

Оказывается, в среднем мошенническая атака на абонента длится порядка трех минут. За это время мошенник предпринимает около пяти попыток дозвониться до потенциальной жертвы. Недавно в билайне зафиксировали самую долгую атаку за все время наблюдений: мошенник пытался дозвониться до абонента в течение трех часов и за это время совершил 1430 попыток вызовов. Все попытки были заблокированы, и абонент об этом даже не узнал. Такого результата удалось добиться благодаря разработанной в билайне «Антифрод системе», которая помогает операторам мобильной и фиксированной связи верифицировать номер входящего звонка и подключиться к внедряемой Роскомнадзором «Единой платформе верификации вызовов». 26 операторов пользуются облачной верификацией вызовов от билайна, еще около 100 операторов - в стадии подключения.

Более половины мошеннических звонков происходит в мессенджерах. По словам директора по управлению уровнем фрода билайн Петра Алферова, компания расширила классический подход по противодействию телефонному мошенничеству: «Ранее мы сосредотачивали усилия на выявлении звонка с подмененным номером, то теперь сфокусировали алгоритмы на выявление абонентов, находящихся под влиянием телефонных мошенников. Данный подход позволяет не только заблокировать «токсичные» звонки, но и выстроить коммуникацию с абонентом для повышения его бдительности во время мошеннической атаки».

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