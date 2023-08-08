На Кубани 228 молодых семей получили выплаты на улучшение жилья Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани 228 молодых семей получили выплаты на улучшение жилищных условий. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Поддержка рассчитана по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Выплаты получают семьи с детьми или без них, которые нуждаются в жилье. Отмечается, что возраст каждого супруга не должен превышать 35 лет.

«В этом году выдали 291 свидетельство на улучшение жилищных условий, выплаты уже перечислены 228 семьям. Всего в 2023 году право на получение поддержки реализуют 300 семей. На это из федерального, краевого и муниципального бюджетов выделено 657 миллионов рублей», – сообщил замглавы региона Андрей Прошунин.

Отмечается, что наибольшее количество выплат предоставили семьям Краснодара, Крымского, Северского, Абинского и Курганинского районов. Размер поддержки зависит от стоимости кв. метра общей площади жилья, установленной муниципалитетом.

Так, в поселке Новомихайловском в 2023 году семья из двух человек получила около 440 тысяч рублей, из трех человек - около 660 тысяч. В Краснодаре для двух человек рассчитана выплата в 1,4 млн, на троих – более двух млн.

Максимальную сумму получили семьи из Анапы – более 1,9 млн и свыше 2,9 млн рублей.