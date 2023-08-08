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НовостиОбщество8 августа 2023 13:55

На Кубани 228 молодых семей получили выплаты на улучшение жилья

На Кубани максимальная выплата для молодых семей на улучшение жилья превысила 2,9 млн рублей
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани 228 молодых семей получили выплаты на улучшение жилья Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани 228 молодых семей получили выплаты на улучшение жилья Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани 228 молодых семей получили выплаты на улучшение жилищных условий. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Поддержка рассчитана по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Выплаты получают семьи с детьми или без них, которые нуждаются в жилье. Отмечается, что возраст каждого супруга не должен превышать 35 лет.

«В этом году выдали 291 свидетельство на улучшение жилищных условий, выплаты уже перечислены 228 семьям. Всего в 2023 году право на получение поддержки реализуют 300 семей. На это из федерального, краевого и муниципального бюджетов выделено 657 миллионов рублей», – сообщил замглавы региона Андрей Прошунин.

Отмечается, что наибольшее количество выплат предоставили семьям Краснодара, Крымского, Северского, Абинского и Курганинского районов. Размер поддержки зависит от стоимости кв. метра общей площади жилья, установленной муниципалитетом.

Так, в поселке Новомихайловском в 2023 году семья из двух человек получила около 440 тысяч рублей, из трех человек - около 660 тысяч. В Краснодаре для двух человек рассчитана выплата в 1,4 млн, на троих – более двух млн.

Максимальную сумму получили семьи из Анапы – более 1,9 млн и свыше 2,9 млн рублей.