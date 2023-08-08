Движение на месте ДТП регулируют госавтоинспекторы Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Кореновском районе частично перекрыли движение на трассе М-4 «Дон» из-за ДТП с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошла на 1283-м км трассы в направлении Краснодара. Предварительно, водитель большегруза МAN не справился с управлением и врезался в отбойник. В результате ДТП на дороге разлилось топливо.

«Во избежание заторовых ситуаций на данном участке трассы госавтоинспекторы осуществляют регулировку дорожного движения», – сообщили в пресс-службе МВД по региону.