В Сочи морская вода соответствует нормам

Морскую воду проверили на пляже «Куба» в микрорайоне Мамайка Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи качество морской воды соответствует нормам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Пробы морской воды специалисты Роспотребнадзора взяли на пляже «Куба» в микрорайоне Мамайка. Воду исследовали на микробиологические, санитарно-химические, паразитологические, вирусологические показатели.

«Контроль качества морской воды на всех пляжах города специалисты проводят каждые 10 дней. Согласно санитарным правилам, отбор воды производится на расстоянии десяти метров от береговой линии», – сказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы Сочи Кирилл Ярыш.

Всего с начала 2023 года на курорте изучили около четырех тысяч проб морской воды. По всем показателям они соответствуют нормам.

В Сочи работает горячая линия по вопросам качественного сервиса на пляжах. Жители и туристы могут обратиться по телефону +7-928-458-14-61.