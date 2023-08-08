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НовостиОбщество8 августа 2023 15:19

В Белореченском районе в рамках нацпроекта открыли офис врача общей практики

Жители поселка Заречный смогут записаться на прием к акушеру и врачу общей практики
Евгения ХАЛИКОВА
Новое медучреждение будет обслуживать более 4,5 тыс. человек. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Новое медучреждение будет обслуживать более 4,5 тыс. человек. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В поселке Заречный Белореченского района открыли новый офис врача общей практики. Лечебное учреждение построили в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения».

«Для поселка это крайне важный объект, ведь ранее медпомощь оказывали в небольшом ФАПе, а население за последние годы значительно увеличилось. Теперь у местных жителей есть своя, по сути, мини-поликлиника рядом с домом», - рассказала вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Жители поселка смогут попасть на прием врача общей практики, акушера, в процедурный кабинет, а также дневной стационар. Учреждение оснащено всем необходимым оборудованием. Всего до конца 2023 года в регионе откроют 14 новых офисов врача общей практики.