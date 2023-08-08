Один человек погиб в массовом ДТП с автобусом и грузовиками на Кубани

Автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Фото: кадр из видео

Один человек погиб в массовом ДТП на Кубани. Водитель автобуса скончался на месте. происшествия.

Авария произошла 8 августа около 16:30 на трассе Краснодар – Верхнебаканский в Крымском районе. Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. От удара их отбросило на припаркованный на обочине грузовик.

«В результате ДТП водитель автобуса погиб на месте», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в автобусе в момент аварии пассажиров не было.

«Он осуществлял заказные перевозки и следовал из Краснодара в Новороссийск», – добавили в пресс-службе МВД по региону.