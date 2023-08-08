Губернатор Кубани оценил потенциал развития переработки в Ленинградском районе

Вениамин Кондратьев провел рабочую встречу в Ленинградском районе. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Губернатор Краснодарского края провел встречу с активом жителей Ленинградского района. Также в собрании приняли участие заместители главы региона, руководители профильных ведомств и собственники районных компаний. Вениамин Кондратьев положительно оценил потенциал развития муниципалитета.

«Россия укрепляет экономический суверенитет. Для региона это время возможностей. Тем более для нашего агропромышленного комплекса. Кубанские продукты должны активнее заходить на полки магазинов по всей стране. Для этого необходимо развивать переработку, привлекать инвесторов, и у Ленинградского района в этом плане большой потенциал», – рассказал Вениамин Кондратьев.

Ленинградский район занимает седьмое место по объему привлеченных инвестиций в Северном экономическом округе. Заключено пять протоколов на более чем 2,5 млрд рублей, благодаря которым появится 440 рабочих мест.