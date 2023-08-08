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НовостиОбщество8 августа 2023 16:29

В Ленинградском районе к 2025 году капитально отремонтируют два соцобъекта

Ремонт спортшколы в станице Крыловской и Дома культуры в Новоплатнировской начнется в 2024 году
Евгения ХАЛИКОВА
В Ленинградском районе отремонтируют соцобъекты.

В Ленинградском районе отремонтируют соцобъекты.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2024 году в Ленинградском районе начнется капитальный ремонт сразу двух соцобъектов. В станице Крыловской обновят спортивную школу, а в Новоплатнировской – Дом Культуры. Оба объекта были построены в середине прошлого века и сейчас находятся в аварийном состоянии.

«К началу следующего учебного года спортшколу необходимо капитально отремонтировать. Необходимые средства выделим из краевого бюджета. Подготовьте всю необходимую проектно-сметную документацию», - дал поручение главе района губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Также в Ленинградском районе в будущем благоустроят набережную реки Сосыка. Это излюбленное метсо отдыха у местных жителей.