В Сочи установят 65 детекторов мониторинга дорожного движения

В Сочи будут автоматически менять время работы светофоров.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Сочи на оживленных перекрестках установят 65 детекторов мониторинга дорожного движения. Как сообщили в Госавтоинспекции курорта, они считывают и анализируют информацию о нагрузке на улично-дорожную сеть. Затем на основе выводов программы светофор автоматически подстраивается под дорожную нагрузку.
«Специализированное программное оборудование позволяет объединить в систему сразу несколько светофорных объектов, чтобы они функционировали в едином режиме»,- уточнили в пресс-службе ведомства.
Светофорные детекторы появятся на пересечении улицах Виноградная и Волжская, в районе остановки «ДОК» на улице Виноградной, рядом с остановкой «Улица Ш. Руставели» на Пластунской и в районе пересечения Курортного проспекта и улицы Черноморской. Работа ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».