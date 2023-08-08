В Кореновском районе на трассе М-4 «Дон» восстановлено движение после аварии

Водитель грузовика не справился с управлением. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кореновском районе восстановлено движение на трассе М-4 «Дон», ранее перекрытое из-за аварии. Днем 8 августа водитель грузовика «Man» не справился с управлением и врезался в отбойник.

«В результате ДТП частично перекрыто движение, а также произошел разлив топлива. Во избежание заторовых ситуаций на данном участке трассы госавтоинспекторы осуществляют регулировку дорожного движения», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Движение было перекрыто в течении двух с лишним часов. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства происшествия. После будет принято процессуальное решение.