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НовостиОбщество8 августа 2023 18:18

Жители дачных поселков Краснодара пожаловались на отключения электроэнергии

Электрооборудование садовых товариществ не рассчитано на большой уровень электропотребления
Евгения ХАЛИКОВА
Жители садовых товариществ сидят без света.

Жители садовых товариществ сидят без света.

Фото: Светлана Макеева

Жители садового товарищества «Радуга» обратились в мэрию Краснодара с жалобами на частые отключение электричества. С инициативной группой дачников встретились сотрудники департамента городского хозяйства и ТЭК

«К сожалению, подстанция не выдерживает пиковых нагрузок из-за установившейся жары. Вместе с сетевиками и жителями рассмотрим варианты выхода из этой ситуации, будем держать вопрос на контроле», — сообщил руководитель отдела топливно-энергетического комплекса департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Мысак.

Электрооборудование дачного товарищества не рассчитано на уровень электропотребления, который сейчас вырос из-за жаркой погоды. В мэрии заявили, что рассмотрят возможность перераспределения части нагрузок. Также в будущем оборудование СНТ будет передано на баланс краснодарских электросетей.