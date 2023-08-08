Жители дачных поселков Краснодара пожаловались на отключения электроэнергии

Жители садовых товариществ сидят без света. Фото: Светлана Макеева

Жители садового товарищества «Радуга» обратились в мэрию Краснодара с жалобами на частые отключение электричества. С инициативной группой дачников встретились сотрудники департамента городского хозяйства и ТЭК

«К сожалению, подстанция не выдерживает пиковых нагрузок из-за установившейся жары. Вместе с сетевиками и жителями рассмотрим варианты выхода из этой ситуации, будем держать вопрос на контроле», — сообщил руководитель отдела топливно-энергетического комплекса департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Мысак.

Электрооборудование дачного товарищества не рассчитано на уровень электропотребления, который сейчас вырос из-за жаркой погоды. В мэрии заявили, что рассмотрят возможность перераспределения части нагрузок. Также в будущем оборудование СНТ будет передано на баланс краснодарских электросетей.