Жители Сочи побили пятилетний рекорд потребления водопроводной воды

Глава Сочи Алексей Копайгородский провел выездное заседание летнего оперштаба. Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Большие нагрузки испытывают инженерные сети курорта. Вопросы стабильного обеспечения коммунальными ресурсами в пик курортного сезона обсудили во время выездного заседания летнего оперштаба, которое провел мэр города Алексей Копайгородский.

«В разгар курортного сезона кратно выросли нагрузки на ресурсоснабжающие предприятия и инженерные сети. По информации предприятия «Водоканал» сейчас жителями и организациями потребляется на 14% больше ресурса, чем летом 2022-го. Это исторический пик для предприятия», - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

За бесперебойное водоснабжение населения отвечают 10 комплексов основных водозаборных сооружений. В курортный период для устранения аварий сформированы бригады из 150 человек и 70 единиц техники. Также в 2,5 раза выросло потребление электроэнергии. На случай аварии в готовности находятся 20 мобильных ремонтных бригад.