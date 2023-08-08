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НовостиОбщество8 августа 2023 19:37

Жители Сочи побили пятилетний рекорд потребления водопроводной воды

На территории курорта работают мобильные ремонтные бригады для экстренного устранения аварий
Евгения ХАЛИКОВА
Глава Сочи Алексей Копайгородский провел выездное заседание летнего оперштаба. Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Глава Сочи Алексей Копайгородский провел выездное заседание летнего оперштаба. Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Большие нагрузки испытывают инженерные сети курорта. Вопросы стабильного обеспечения коммунальными ресурсами в пик курортного сезона обсудили во время выездного заседания летнего оперштаба, которое провел мэр города Алексей Копайгородский.

«В разгар курортного сезона кратно выросли нагрузки на ресурсоснабжающие предприятия и инженерные сети. По информации предприятия «Водоканал» сейчас жителями и организациями потребляется на 14% больше ресурса, чем летом 2022-го. Это исторический пик для предприятия», - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

За бесперебойное водоснабжение населения отвечают 10 комплексов основных водозаборных сооружений. В курортный период для устранения аварий сформированы бригады из 150 человек и 70 единиц техники. Также в 2,5 раза выросло потребление электроэнергии. На случай аварии в готовности находятся 20 мобильных ремонтных бригад.