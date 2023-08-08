В Ленинградском районе построят многоэтажный 100-квартирный дом для врачей

В Ленинградском районе построят служебное жилье для врачей. Фото: Иван Макеев

В Ленинградском районе построят дом для врачей. Такое решение принял глава краевой администрации Вениамин Кондратьев. Это поможет решить кадровый дефицит в районных лечебных учреждениях. Район остро нуждается в анестезиологах, педиатрах и акушерах -гинекологи.

«С начала года в мой адрес поступило более 300 обращений из Ленинградского района. Много вопросов касается сферы жилищно-коммунального хозяйства, а также улучшения медицинского обслуживания. В муниципалитете не хватает врачей, что вызывает вполне обоснованное недовольство жителей. Приходится обращаться в краевой центр, а своевременную и квалифицированную помощь люди должны получать на месте», – рассказал Вениамин Кондратьев.

Вице-губернатор региона Анна Минькова сообщила, что укомплектованность медицинскими кадрами в районе меньше 50 %. Чтобы решить проблему, переехавшим в район медикам будут предоставлять служебное жилье. По предварительной оценке, необходимо возвести многоэтажный жилой комплекс на 100 квартир.