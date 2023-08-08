Устроившая скандал с женами бойцов СВО женщина не работает в мэрии Краснодара

В мэрии Краснодара заявили, что женщина, устроившая скандал с женами бойцов спецоперации, у них не работает. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В мэрии Краснодара рассказали, что женщина, устроившая скандал с женами и матерями участников спецоперации, не является их сотрудницей. Напомним, конфликт произошел в Краснодаре 7 августа. Участницы волонтерской группы «Бумеранг добра» вышли на детскую площадку на улице Московской, чтобы плести маскировочные сети. Своего помещения у волонтеров нет. Это не понравилось одной из их соседок, которая начала критиковать действия женщин. Также прозвучала информация, что скандалистка работает в одном из отделов краснодарской мэрии.

«В публикации утверждается, что девушка на видео — сотрудница городской администрации. Заявляем вам, что это не так! Не распространяйте ложную информацию. Все факты необходимо проверять прежде, чем делать выводы», - прокомментировали в МЦУ Краснодара.

Материал зарегистрирован в УМВД России по Краснодару. Назначено проведение проверки. Решение в соответствии с действующим законодательством.