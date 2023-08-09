Жители двух микрорайонов Сочи остались без водоснабжения из-за крупной аварии

Жители Сочи остались без воды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители двух микрорайонах Сочи остались без водоснабжения из-за прорыва на крупном водоводе в Завокзальном микрорайоне курорта. Авария произошла на сети по улице Пластунская. Так как эта был поврежден магистральный водовод диаметром 500 мм, без питьевой воды осталась значительная территория Центрального района и большая часть Хостинского.

«Аварийно-восстановительные бригады водоканала уже прибыли в Завокзальный микрорайон. В данный момент специалисты предприятия проводят весь необходимый комплекс подготовительных работ. На место стягивается вся необходимая техника и материалы», - рассказали в «Водоканале» Сочи.

Восстановить водоснабжение планируют во второй половине 9 августа. На это время население обеспечат питьевой водой автоцистерны.