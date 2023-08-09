Узнали, где будут отключения света в Сочи 9 августа 2023 года

В Сочи не будет света. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 9 августа не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за планово-предупредительных работ на несколько часов с 7:00 до 20:00.

- 9 августа света не будет с 07:00 до 20:00 на улицах 8 Марта, Богдана Хмельницкого, Просвещения, Свердлова, Ереванская, Кутузова, Пархоменко, Чайная, Табачная, Веринская, Мостовая. Верхнениколаевская, Фрунзе, Мостовая, Псебайская, Скальная, Тульская, Туренко и Звездная, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Также в связи с планово-предупредительным ремонтом возможно ограничение подачи электроэнергии на улицах Гвоздик, Новороссийское шоссе, Туапсинская, Фундучная, Буковая, Механизаторов, Тепличная 13А, Енисейская, Моторная, Золотая, Армянская, Главная, Араратская, Придорожная, Декабристов и Пейзажная.