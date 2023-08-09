Что произошло за ночь 9 августа в Краснодарском крае

Устроившая скандал с женами бойцов СВО женщина не работает в мэрии Краснодара. Материал зарегистрирован в УМВД России по Краснодару.

Один человек погиб в массовом ДТП с автобусом и грузовиками на Кубани. На Кубани автобус столкнулся с двумя грузовиками.

Жители Сочи побили пятилетний рекорд потребления водопроводной воды. На территории курорта работают мобильные ремонтные бригады для экстренного устранения аварий.

Жители дачных поселков Краснодара пожаловались на отключения электроэнергии. Электрооборудование садовых товариществ не рассчитано на большой уровень электропотребления.