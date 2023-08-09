Исидор возглавлял Кубанскую кафедру 33 года - до самой своей смерти.

В Екатерининском кафедральном соборе почтили память митрополита Исидора. Три года назад он ушел из жизни. Исидор возглавлял Кубанскую кафедру 33 года - до самой своей смерти.

Божественную литургию возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий в сослужении епископа Тихорецкого и Кореновского Стефана, благочинных и настоятелей храмов Екатеринодарской епархии. Почти память митрополита пришли представители Кубанского казачьего войска, вице-губернатор Александр Власов, сестры милосердия и прихожане. Литургию посетили и настоятельница женского монастыря равноапостольной Марии Магдалины станицы Роговской игумения Тавифа, художественный руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко.

«Владыка Исидор – это целая эпоха, очень большая страница в истории Православия нашего благословенного края и России, и в жизни нашего Кубанского казачьего хора», — говорит Виктор Захарченко. – «Время, когда он приехал, было сложное, трудное. Тогда еще все жили в системе атеизма, было не так просто. Он окормлял весь край, фигура очень сильная, очень мощная. Конечно, владыка Исидор оставил самые добрые впечатления. И хорошо, что сейчас будет парк его имени, что его будут вспоминать. Царство небесное нашему достойнейшему приснопамятному владыке!»

За свою жизнь Исидор сделал очень много. По благословению митрополите в Свято-Екатерининском кафедральном соборе создали большое сестричество милосердия.

После божественную литургии у гробницы Исидора отслужили панихиду. Богослужение возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий в сослужении архиепископа Адыгейского и Майкопского Тихона, епископа Тихорецкого и Кореновского Стефана и многочисленного духовенства Екатеринодарской епархии.

«Те дары, которые были даны ему Господом, он преумножил. Те дары, которые были в нем, свидетельствовали о его любви», — сказал митрополит Григорий. — «И с помощью этой любви, которую дает Бог, он преодолел все, в том числе и разного рода препятствия от властьимущих безбожников, и сделал из Кубанской епархии епархию многочисленную».

Стоит отметить, что все проекты, которые благословил Исидор, продолжают реализовываться. На Кубани строят храмы, увеличивают кубанскую паству.