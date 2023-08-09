К концу сентября работы не завершат Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Мэр Краснодара раскритиковал темпы ремонта детсада на улице Благоева. Подрядная организация отстает от сроков больше, чем на месяц.

Работы продолжаются в дошкольном учреждении №166. В учреждении запланировано провести отделку стен и пола в группах, фасада здания и заменить коммуникации.

«Стало ясно, что к концу сентября, как обещает подрядчик, работы не завершат. На стройплощадке всего 13 человек. Такое безответственное отношение со стороны подрядчика поражает», – написал Евгений Наумов в своем telegram-канале.

Глава города отметил, что на площадке должно быть не менее 30 строителей на каждом этапе.

«Родители и дети ждут возвращения в группы. Долгий простой социального объекта в густонаселенном районе недопустим», – добавил Евгений Наумов.