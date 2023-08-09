Молодых людей, открывших стрельбу, задержали Фото из архива КП

В Новороссийске четверо мужчин пострадали во время конфликта со стрельбой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Пострадавших доставили в больницу, откуда информацию о стрельбе передали в полицию. Как оказалось, мужчина получили травмы во время бытовой ссоры между двумя компаниями.

Конфликт разгорелся до того, что одна из сторон начала стрельбу. После этого стрелявшие сбежали.

«В результате оперативных мероприятий полицейские установили личности и доставили в отдел полиции шестерых предполагаемых участников инцидента», – сообщил начальник краевой пресс-службы МВД Александр Рунов.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства конфликта.