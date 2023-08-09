Поврежденный водовод на улице Пластунской восстанавливают в Сочи

Трубопровод прорвало в ночь на 9 августа

В ночь на 9 августа на улице Пластунской прорвало трубопровод. Работы в месте повреждения водовода шли всю ночь и продолжаются сегодня.

"Задействованы 20 человек и порядка 10 единиц техники, действуют максимально оперативно, чтобы быстрее восстановить систему. Ремонтные работы планируют завершить до конца суток", - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Магистраль обеспечивает ряд улиц Центрального и Хостинского районов. Сегодня в ночь рабочие переключили сети, так минимизировали последствия и локализовали аварию. Сейчас к десяти социально значимым объектам подвозят воду, также автоцистерны курсируют по заявкам от жителей. Звонки принимают по номеру колл-центра Водоканала 444-05-05.