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НовостиОбщество9 августа 2023 6:43

Поврежденный водовод на улице Пластунской восстанавливают в Сочи

Работы на водопроводе в Сочи планируют завершить до конца 9 августа
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Трубопровод прорвало в ночь на 9 августа

Трубопровод прорвало в ночь на 9 августа

В ночь на 9 августа на улице Пластунской прорвало трубопровод. Работы в месте повреждения водовода шли всю ночь и продолжаются сегодня.

"Задействованы 20 человек и порядка 10 единиц техники, действуют максимально оперативно, чтобы быстрее восстановить систему. Ремонтные работы планируют завершить до конца суток", - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Магистраль обеспечивает ряд улиц Центрального и Хостинского районов. Сегодня в ночь рабочие переключили сети, так минимизировали последствия и локализовали аварию. Сейчас к десяти социально значимым объектам подвозят воду, также автоцистерны курсируют по заявкам от жителей. Звонки принимают по номеру колл-центра Водоканала 444-05-05.