На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоит 73 грузовика Фото: пресс-служба региональной администрации

На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоит 73 грузовика. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

За сутки паромы «Лаврентий», «Мария» и «Керченский-2» перевезли из порта «Кавказ» 353 машины. В Керчь переправили 316 грузовиков и 37 автобусов. В том числе перевезены 1434 пассажира.

«На накопительных парковках в поселке Ильич находится 73 транспортных средства, все - грузовые. Работают два волонтера», – сообщили в краевом оперштабе.

Напомним, проезд грузовиков к Керченской паромной переправе остается частично закрытым. Ограничения ввели 27 октября.

Под исключение попадают автомобили, перевозящие товары первой необходимости, грузы военного назначения, лекарства, специальные и скоропортящиеся грузы.