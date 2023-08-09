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НовостиОбщество9 августа 2023 7:17

Световую анимацию ко Дню физкультурника включат на колесе обозрения в Краснодаре

В Краснодаре на колесе обозрения будут запускать спортивное световое шоу до конца августа
Светлана ОВДЕЙ
Во время дождя запускать световую анимацию не будут Фото: krd.ru

Во время дождя запускать световую анимацию не будут Фото: krd.ru

Световую анимацию ко Дню физкультурника включат на колесе обозрения в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Праздничное шоу запустят 9 августа в Городском саду.

Запускать тематические анимации – батутистов, золотые медали и российский триколор – будут с 20:30 до 22:30 каждые полчаса.

«Все это будет сопровождаться песней «Герои спорта» в исполнении народного артиста СССР Муслима Магомаева», – рассказали в пресс-службе городской администрации.

Жители и гости города смогут увидеть световую анимацию до конца августа. Уточняется, что во время дождя ее запуск приостановят.

«Это нужно для сохранности оборудования», – уточнили в мэрии.