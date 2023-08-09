В Краснодаре пьяный мужчина не дождался такси к ночному клубу и угнал грузовик

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы Фото из архива КП

Пьяный краснодарец не дождался такси к ночному клубу и угнал грузовик. Мужчину задержали, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Так, владелец грузовика Ford Transit припарковал машину на парковке ТЦ на улице Стасова. Он не запер машину, а ключ зажигания оставил в кармане двери. Утром мужчина не нашел автомобиль на прежнем месте и обратился в полицию.

Полицейские изучили записи видеокамер и вычислили угонщика. Им оказался 38-летний краснодарец, которого доставили в отдел полиции для допроса. Мужчина рассказал, что утром он вышел выпившим из ночного клуба и заказал такси. Не дождавшись машину, краснодарец сел за руль грузовика и уехал домой.

«Однако проехав около 1 км, он осознал последствия необдуманного поступка, бросил грузовой автомобиль и скрылся», – рассказали в пресс-службе УМВД Краснодара.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем». Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

«Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – добавили в пресс-службе городского УМВД.

Тем временем грузовик вернули владельцу.