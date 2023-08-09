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НовостиОбщество9 августа 2023 8:11

В Краснодаре пьяный мужчина не дождался такси к ночному клубу и угнал грузовик

В Краснодаре завели уголовное дело на угонщика грузовика
Светлана ОВДЕЙ
Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы Фото из архива КП

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы Фото из архива КП

Пьяный краснодарец не дождался такси к ночному клубу и угнал грузовик. Мужчину задержали, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Так, владелец грузовика Ford Transit припарковал машину на парковке ТЦ на улице Стасова. Он не запер машину, а ключ зажигания оставил в кармане двери. Утром мужчина не нашел автомобиль на прежнем месте и обратился в полицию.

Полицейские изучили записи видеокамер и вычислили угонщика. Им оказался 38-летний краснодарец, которого доставили в отдел полиции для допроса. Мужчина рассказал, что утром он вышел выпившим из ночного клуба и заказал такси. Не дождавшись машину, краснодарец сел за руль грузовика и уехал домой.

«Однако проехав около 1 км, он осознал последствия необдуманного поступка, бросил грузовой автомобиль и скрылся», – рассказали в пресс-службе УМВД Краснодара.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем». Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

«Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – добавили в пресс-службе городского УМВД.

Тем временем грузовик вернули владельцу.