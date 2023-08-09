В Адыгее туристку с травмой ноги эвакуировали вертолетом с перевала Тхач

Женщине оказали первую помощь и доставили ее на вертолете в Сочи

В Адыгее туристку с травмой ноги эвакуировали вертолетом. Об этом сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

47-летняя жительница Московской области накануне травмировала ногу на перевале Тхач. Из-за ушиба левой голени женщина не могла идти самостоятельно и обратилась к спасателям.

Сотрудники МЧС вылетели на вертолете к массиву Большой Тхач. Но из-за низкой облачности борт не приземлился. Тогда к женщине вышла пешая группа спасателей Адыгейского ПСО. Сотрудники отряда оказали женщине первую помощь и подготовили ее к транспортировке.

Утром 9 августа вертолет МЧС вылетел к перевалу Тхач, так как погодные условия улучшились.

«Пострадавшую женщину в носилках погрузили в воздушное судно и эвакуировали на базу ЮРПСО в Сочи, где передали врачам. По предварительному диагнозу, туристка получила ушиб левой голени», – сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.