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В Краснодаре на улице Гоголя перекроют дорогу 10 августа. Транспорт не сможет ездить от Красноармейской до Красной и от Красной до Рашпилевской.

«Освобождать участки улиц по Гоголя от припаркованных машин начнут после 22:00 9 августа. Объехать их по прилегающим улицам нужно будет 10 августа с 6:00 и до окончания мероприятия», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Движение необходимо ограничить для проведения краевого мероприятия, посвященного Дню строителя.