В Краснодаре, Сочи и Новороссийске отремонтировали дороги по нацпроекту Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре, Сочи и Новороссийске завершили ремонт по нацпроекту и «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

В Краснодаре, в частности, обновили 36 дорожных участков протяженностью более 50 км. В Сочи привели в порядок свыше 35 км трасс, а в Новороссийске – 22 участка длиной 13 км.

«Уже сейчас дорожники приступили к формированию плана на следующий год. Важно, что в этой работе участвуют жители, которые могут вносить предложения о необходимости ремонта того или иного участка», – отметил Вениамин Кондратьев.

Всего на Кубани с 2023 году по нацпроекту приведут в порядок 120 объектов – 90 дорог в муниципалитетах, 22 участка региональных трасс. В том числе дорожники отремонтируют семь мостов в Новороссийске, Армавире, Славянском, Лабинском, Темрюкском, Динском и Успенском районах.