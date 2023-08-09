Губернатор Кубани поздравил ветерана Лидию Николаенко-Шленникову со 100-летием

Лидия Николаенко-Шленникова Фото: t.me/kondratyevvi

Ветерану Великой Отечественной войны Лидии Николаенко-Шленниковой исполнилось 100 лет. Губернатор Кубани жительницу Горячего Ключа с юбилеем.

Лидия Александровна ушла на фронт в апреле 1942 года. Она служила связистом, обеспечивая коммуникацию между воинскими подразделениями. Победу встречала в Кенигсберге, будучи в звании старшего сержанта.

После войны Лидия Николаенко-Шленникова работала вместе с мужем на Крайнем Севере. А в начале 80-х переехала в Краснодарский край – в станицу Кутаисскую Горячего Ключа.

Лидия Александровна награждена за боевые заслуги Орденом Великой Отечественной войны II степени.

«Сейчас в большой и дружной семье 5 внуков и 7 правнуков. От всей души желаю Лидии Александровне крепкого здоровья, оптимизма и благополучия!» – написал Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.