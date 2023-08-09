На Кубани до 12 августа объявили штормовое предупреждение Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за сильных ливней. Оно продлится с 9 по 12 августа.

«Местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом. Также возможно шквалистое усиление ветра до 20-23 метров в секунду», - сообщили в единой дежурной диспетчерской службе Краснодара.

Уточняется, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, необходимо звонить по номеру «112».