На Кубани 50% районов готовы к капремонту 2024 года Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани 50% муниципалитетов готовы к капремонту 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Краткосрочные планы утвердили 22 города и района.

Фонд капитального ремонта ожидает планы на 2024 год еще от 22 муниципалитетов.

«Эту работу надо выполнить до 15 ноября. Отлично, что половина муниципалитетов с ней уже справилась. Чем раньше утвердим планы - тем быстрее приступим к ремонтам домов», – отметил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

В 2024 году в регионе выполнят свыше 1,1 тысячи работ в многоэтажках. Количество домов превышает 600 помещений.