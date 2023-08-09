Мэр Сочи поздравил зампредседателя Правительства России с днем рождения

Сегодня день рождения отмечает Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

Уважаемый Марат Шакирзянович, примите самые теплые и сердечные поздравления! От всех сочинцев и от себя лично хочу выразить глубокую признательность и благодарность за большой личный вклад в развитие Сочи. Благодаря Вашему вниманию и поддержке в городе реализуются крупные инфраструктурные программы, цель которых — сделать жизнь горожан комфортнее. Так, по национальному проекту в этом году обновили свыше тридцати дорог, готовимся к масштабной комплексной модернизации объектов ЖКХ и инженерных сетей, прорабатываются принципиальные для курорта проекты берегоукрепления и строительства нового транспортного коридора — обхода Адлера — части будущей трассы Джубга-Сочи.

Для всех нас Вы продолжаете оставаться ярким примером талантливого руководителя, профессионала с большой буквы, человека слова и дела, умеющего ставить перед собой ясные цели и работать только на положительный результат.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, добра и успешного решения самых сложных государственных задач во благо Сочи и всей страны!