В Успенский район Кубани приедут врачи краевого госпиталя 10 августа. Они примут пожилых людей в селе Успенском по улице имени Крупской, 35 в рамках акции «Кубань – край долгожителей».

«В прошлый раз наши специалисты выезжали в Приморско-Ахтарский район. Там они осмотрели 57 человек. По результатам диагностики у некоторых пациентов выявили различные заболевания. Людей сразу направили на оперативное лечение в госпиталь», - сообщил главный внештатный гериатр министерства здравоохранения Краснодарского края Сергей Исаенко.

Уточняется, что в рамках акции пациенты могут сделать ЭКГ, сдать анализ крови на глюкозу и холестерин. Также измерить артериальное давление и получить врачебные рекомендации.