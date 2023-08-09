На Кубани уровень общей безработицы за год снизился в два раза

На Кубани уровень общей безработицы за год снизился более чем в два раза. Показатель составил 1,7% от рабочей силы. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Отмечается, что в регионе выросло число самозанятых. Так, число занятых в экономике с апреля по июнь 2023 года увеличилось на 198 тысяч человек и составило 2 млн 899 тысяч работников.

«Но есть и те работодатели, которые пытаются скрыть факт трудоустройства граждан, лишая их тем самым всех государственных гарантий», – отметила замглавы региона.

В первом полугодии на Кубани выявили почти 24 тысячи нелегально занятых. После семь тысяч человек заключили трудовые договоры, 298 – договоры гражданско-правового характера. Более семи тысяч человек зарегистрировали ИП, 384 человека оформили крестьянско-фермерское хозяйство, а девять тысяч – самозанятость.

«Эти меры поспособствовали увеличению поступлений в консолидированный бюджет края от доходов физлиц», – добавила Анна Минькова.