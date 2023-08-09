Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство Фото из архива КП

В Новороссийске завели уголовное дело после драки со стрельбой. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, конфликт между двумя компаниями произошел в ночь на 9 августа в селе Васильевка. Ссора дошла до того, что одна из сторон открыла стрельбу. Позже несколько мужчин, ранее доставших оружие, сбежали.

«В результате произошедшего 28-летнему мужчине было причинено огнестрельное ранение головы, он госпитализирован. Также еще трое участников инцидента были доставлены в лечебное учреждение с огнестрельными ранениями различной степени тяжести», – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Сейчас правоохранители устанавливают точное количество пострадавших. Тем временем следователи завели уголовное дело по статье о покушении на убийство. Причины конфликта, а также остальные участники, открывшие стрельбу, устанавливаются.

Ранее были задержаны шесть человек. Как уточнили в краевом управлении МВД, найден еще один участник конфликта – 21-летний житель Новороссийска.

«Оперативники задержали злоумышленника в одном из лечебных учреждений Краснодара, куда он обратился за медицинской помощью. В ближайшее время задержанный будет передан в следственные органы», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Кроме того, следователи намерены изъять из органов МВД уголовное дело о хулиганстве, которое завели по факту происшествия.