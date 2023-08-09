В Каневском районе приняли на работу 8 учителей после вмешательства прокуратуры

Проблему с нехваткой учителей решили после вмешательства прокуратуры Фото из архива КП
В школах Каневского района Кубани решили проблему с нехваткой учителей. Педагогов приняли на работу после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Районная прокуратура организовали проверку в местных школах. В учреждениях оценивали кадровое обеспечение.
Как оказалось, в нескольких школах не хватало учителей математики, русского языка, физики и других дисциплин. Вакансии в организациях были открыты. Но проблему с нехваткой преподавателей не решали.
«Изложенное послужило основанием для внесения представления в адрес управления образования администрации Каневского района, по результатам рассмотрения которого образовательными организациями активизирована работа по подбору вакансий», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Сейчас в районе трудоустроили 8 преподавателей.